Voedsel-, kleding- en speelgoedbank samen onder één dak: ‘Nieuwe verwarming en zonnepanelen op dak komen nog’

Helft Tielse speeltuin­tjes beheerd door ouders uit de buurt

Het speeltuintje dat in Tiel-Noord ligt ingeklemd tussen de Rumptselaan, Het Achterveld en de Gallecamp is officieel overgedragen aan een groep omwonenden. Zij zijn als directe buren - met hun kinderen als gebruikers - verantwoordelijk voor het wel en wee in de speeltuin.

23 september