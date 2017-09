'Voetballer die kopstoot kreeg van ploeggenoot, is weer aanspreekbaar'

De 25-jarige Utrechter die zondag een kopstoot kreeg van een ploeggenoot, maakt het naar omstandigheden goed. Dat meldt Mesut Cavusoglu namens het bestuur van SV Nieuw Utrecht. Het slachtoffer is weer aanspreekbaar, maar ligt nog in het UMC Utrecht.

Het incident vond plaats tijdens de voetbalwedstrijd tussen Vriendenschaar 2 en Nieuw Utrecht 2 in Culemborg. Het stond 6-0 in het voordeel van Vriendenschaar, toen de 25-jarige Utrechter door zijn eigen ploeggenoot werd aangevallen. Volgens omstanders pingelde het slachtoffer in plaats van de bal naar de dader af te spelen. Er ontstond vervolgens een woordenwisseling, waarna de kopstoot volgde.

Hersenschudding

,,Gelukkig is het slachtoffer inmiddels weer aanspreekbaar. Hij kan met ons praten, dus het gaat gezien de omstandigheden goed met hem’’, zegt Cavusoglu . ,,Het lijkt erop dat hij een behoorlijke hersenschudding heeft opgelopen. Nadat hij die kopstoot kreeg, was hij even buiten bewustzijn. Toen hij weer bijkwam, was hij niet volledig aanspreekbaar. We hopen op een spoedig en volledig herstel.’’

Quote Hij kan met ons praten, dus het gaat gezien de omstandigheden goed met hem Mesut Cavusoglu, SV Nieuw Utrecht

De dader werd zondagavond aangehouden en wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Cavusoglu is blij dat hij is opgepakt door de politie.

Geroyeerd

,,Deze jongen zou nooit meer een stap op het voetbalveld mogen zetten. Hij was pas net lid bij onze vereniging. We gaan uitzoeken of hij bij zijn vorige club ook voor problemen heeft gezorgd.’’