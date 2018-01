Vogelaar Dirkjan kan weer verder met zijn hobby

BLOG Ik vrees dat deze burgemeester mij er uitloopt op de 100 meter

14:48 Geldermalsen maakt het laatste jaar van haar bestaan af met een burgemeester van 70 jaar. ,,Het is een way of life", zei Jeroen Staatsen vorige week tegen mij. Hij sprak bedachtzaam en tegelijkertijd in een rap tempo, waardoor ik aan het eind van het interview even de arm moest strekken.