Vogelgriep bij bedrijf Maurik, nog geen ophokplicht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat het om een zogenaamde hoogpathogene variant van vogelgriep gaat. Dieren die besmet raken, worden meestal al binnen een paar uur ziek.

Het gaat om een zogenaamd grootouderdierenbedrijf voor vleeskuikens dat aan de westkant van Maurik ligt. Er liggen geen pluimveebedrijven in een straal van één tot drie kilometer rond het bedrijf.

Nog geen ophokplicht

Wel zijn er in een straal van tien kilometer 9 pluimveebedrijven te vinden. De ophokplicht ter plekke was op 14 juli ingetrokken. Dit blijft voorlopig zo, meldt de NVWA, omdat de kans op besmetting in deze regio door de deskundigen als gering wordt ingeschat. ‘Een enkele uitbraak past bij dit risico’.

De deskundigengroep dierziekten komt volgende week bijeen voor een nieuwe risicobeoordeling. De NVWA gaat een onderzoek doen naar risicovolle contacten tussen het bedrijf en andere bedrijven. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Afgelopen weekend werd er in Lunteren in de Gelderse Vallei weer vogelgriep vastgesteld. Daar moesten bij een bedrijf 70.000 legkippen gedood worden. Ook de kippen bij nog zes andere firma’s in een straal van één kilometer rond het bedrijf werden in totaal zo’n 240.000 dieren uit voorzorg afgemaakt.

Vogelgriep weer terug in de Vallei

Dinsdag werden in de omgeving van Lunteren nog twee bedrijven gevonden waar vogelgriep op was gedoken. In de Vallei geldt ter plekke nog steeds een ophokplicht naar aanleiding van eerdere uitbraken.

In Rivierenland komt vogelgriep relatief weinig voor omdat er minder pluimveebedrijven zitten dan in bijvoorbeeld de Vallei. In februari van dit jaar werd in Vuren in de gemeente West Betuwe vogelgriep vastgesteld. Daar werden toen 168.000 kippen geruimd.

Het gebied rondom de vogelgriepbesmetting in Maurik waar nu een vervoersbeperking geldt.