Volvo's gewild bij 'homejackers' in Tiel

Gehaaid

Het lijkt erop dat professionele 'homejackers' het de laatste tijd in het bijzonder op dit automerk voorzien hebben. Navraag bij de politie leert dat er in Tiel de afgelopen drie maanden, naast de twee auto's van maandag, bij nog vier inbraken auto's zijn gestolen. In drie gevallen ging het om Volvo's. Er waren in deze periode daarbij nog zeven 'reguliere' autodiefstallen.

Onderdelen

Hoewel er ook wat geld en een zonnebril is meegenomen, leek het de inbrekers specifiek om de sleutels van de Volvo XC60 te gaan. Bij de buren ging het om een Volvo V70 stationcar. Zuidema: ,,Bij kennissen met een Volvo is dit onlangs ook gebeurd. Die auto is met 'track and trace' snel teruggevonden in een woonwijk in Druten. Dat systeem hebben wij niet. De auto is mogelijk al in het buitenland of ontmanteld om in onderdelen verkocht te worden.’’