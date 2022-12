Voor actieve levensbeëindiging bij kinderen is niets geregeld

Dit waren de meest opmerkelij­ke, mooiste en schokkend­ste video's van 2022

Er is héél - véél - gebeurd in 2022. Dat is niet allemaal in een paar videobeelden te vatten. Toch hebben wij een poging voor je gedaan. Roxanne van Norde en Nanne Nicolasen laten in deze video de meest opmerkelijke, mooiste en schokkende momenten van afgelopen jaar zien.

24 december