Vrieskou dringt door in de boomgaard: redden de appels en peren het wel?

TIEL - Het was geen winter, tot eind vorige week de temperatuur een flinke daling inzette. Betekent de late vorst slecht nieuws voor fruittelers in de Betuwe?

,,De kou geeft vooral een hoop ongemak, het snoeien wordt er niet comfortabeler op’’, grapt Bert den Haan, teler van appels en peren in Kerk-Avezaath. Zijn reactie verraadt direct dat Den Haan, als voorzitter van de productgroep appel ook actief bij de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), zich niet al te druk maakt over zijn fruitbomen en de oogst van komende zomer.

,,Als de temperatuur echt daalt tot onder de -15 graden, dan kunnen de stammen van de perenbomen worden aangetast. Die zijn nu onbeschermd. Ik acht de kans echter klein dat het nog zo koud gaat worden.’’

Volledig scherm Arie en Dorien van Ojen uit Zoelen telen op hun boomgaard in Tiel maast kersen, appels en pruimen ook wat exoten: perziken, nectarines en abrikozen. Archieffoto © Raphael Drent

Collega Arie van Ojen teelt in Tiel voornamelijk appels, pruimen en kersen maar experimenteert ook met ander steenfruit. De vorst lijkt de oogst van die 'exoten' te verpesten. ,,De kersen zijn ons belangrijkste product, maar om ons te onderscheiden van andere telers doen we meer. Perziken, nectarines, abrikozen en Japanse pruimen. Met name de knoppen van de abrikozen en Japanse pruimen bomen zijn vroeg en gingen al open. Nu zie ik geen knop meer aan de bomen zitten. Ik houd er maar ernstig rekening mee dat het met die vruchten niets meer wordt dit jaar.’’

Van Ojen noemt het jammer, maar geeft ook aan dat zijn prioriteiten niet liggen bij de bomen die nu door de vorst zijn aangetast. ,,Het zijn eigenlijk paradepaardjes, mooie visitekaartjes, maar we hebben er te weinig van om er echt aan te verdienen. Het gebeurt ook dat de vruchten 's zomers te lang blijven hangen en overrijp worden of op de grond vallen, puur omdat het andere prioriteit heeft.’’

'Seizoen start niet vroeg'

Ondanks het ingecalculeerde verlies van de Japanse pruimen en de abrikozen, zijn telers Van Ojen en Den Haan eigenlijk best blij met de vorst. ,,Het seizoen begint daardoor in principe niet heel vroeg’’, stelt Den Haan. ,,Doordat het nu goed vriest, duurt het weer even voor de bomen op gang komen. De knoppen komen daardoor later en hoe later in het jaar de bomen bloeien, hoe kleiner de kans is dat er dan nog vorst overheen komt.’’