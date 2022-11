Vrijwillig E-team gaat de buren helpen met isolatie

De hulp is zowel bedoeld voor huurders als voor woningeigenaren. De vrijwilligers zijn vorige week bijgepraat over alle mogelijkheden door eCoBuren, dat zich inzet voor een duurzaam Buren. Voor de bewoners betekent de hulp een welkome steun in dure energietijden. Een proef in Ingen in september heeft geleerd dat het project heel welkom is. En daarom wordt die proef nu uitgebreid naar twee andere dorpen. Dus hebben dorpsvereniging Beusichem Leeft, de gemeente Buren en eCoBuren de handen ineen geslagen om nu in Beusichem en Zoelmond aan de slag te gaan.