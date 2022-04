Vrouw (46) krijgt vijf jaar cel en tbs voor het als ‘huisslaaf’ uitbuiten en mishandelen van vriendin

KERKDRIEL - Een 46-jarige vrouw uit Kerkdriel is vrijdag in de rechtbank in Arnhem tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Ruim een jaar lang hield zij een 45-jarige vriendin als ‘huisslaaf’ en mishandelde haar zwaar. Ook de 82-jarige moeder van de Kerkdrielse vrouw werd veroordeeld omdat zij meewerkte. Zij moet twee jaar de cel in.

Volgens de rechter ging de verdachte op een geraffineerde en manipulatieve manier te werk en kleedde het slachtoffer financieel en geestelijk volledig uit. De rechter gaat ervan uit dat de vrouw uit Kerkdriel lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Naast haar celstraf wordt de vrouw gedwongen en intensief behandeld in een tbs-kliniek.

Quote Prikken, prikken, prikken met die vleesvork en anders doe ik het

Geen actieve herinnering

De Kerkdrielse vrouw vertelde in februari tegen de rechter ‘geen actieve herinnering’ aan de mishandeling en uitbuiting te hebben. Haar voormalige vriendin deelde toen ook haar verhaal in de rechtbank. Zo vertelde ze dat ze met een vleesvork in haar voet moest steken als ze iets fout had gedaan.



Met haar telefoon had ze stiekem opnames gemaakt van de mishandelingen die werden afgespeeld tijdens de rechtszaak. Onder meer was te horen hoe Mandy van B. zegt: ,,Prikken, prikken, prikken met die vleesvork en anders doe ik het”. Uiteindelijk mocht ze als straf ook bijna niet meer eten, haar tanden niet poetsen en zich niet meer douchen.



Tegen de verdachte was zes jaar geëist, maar vanwege haar stoornis gaf de rechter een iets lagere straf. Ook haar 82-jarige moeder kreeg een iets lagere straf van de rechter.



Tegen haar was drie jaar geëist, maar vanwege haar hoge leeftijd verminderde de rechter de celstraf met een jaar. Naast de straffen moeten beide vrouwen het slachtoffer 320.000 euro terugbetalen.

Een beter mens

De verdachte was sinds 2007 bevriend met het 45-jarige slachtoffer. In 2019 trok het slachtoffer bij haar in om ‘een beter mens’ te worden. Het slachtoffer liet zich via haar inpakken door een netwerk van hulpverleners, die haar telefonisch en per mail zogenaamd hielpen. Die hulpverleners bleken helemaal niet te bestaan.



De verdachte dwong het slachtoffer allerlei huishoudelijke taken op te knappen en deelde geldboetes en lijfstraffen uit. De boetes betaalde de voormalige vriendin door haar huis in Amsterdam te verkopen. Met het geld kochten moeder en dochter voor ruim 270.000 aan luxe goederen.

Gebroken rug

Pas toen het slachtoffer in oktober 2020 van de trap viel en haar voet brak kwam de zaak aan het licht. In het ziekenhuis zagen artsen verwondingen over haar hele lichaam, waaronder een gebroken rug.



Het Openbaar Ministerie wilde de 82-jarige vrouw meteen na het oordeel vrijdag vastzetten, maar dat wees de rechtbank af. In vrijheid mag ze een eventueel hoger beroep afwachten. Haar dochter zit wel al in de cel.

