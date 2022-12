Vuren is ‘om’ en zwaait asielzoekers met verdriet uit

Ze sprak deze week, in bijzijn van enkele asielzoekers, in Geldermalsen de gemeenteraad van West Betuwe toe. Om uiting te geven aan haar verdriet. ,,Er was aanvankelijk best wel weerstand, maar Vuren is om. De meerderheid is positief, de asielzoekers hebben volop meegedraaid in het dorp. Onder meer de ontmoetingswandelingen in het dorp hebben de mensen bij elkaar gebracht.’’



De groep asielzoekers kwam in oktober naar het West Betuwse Vuren en daarbij was toen al duidelijk dat ze 31 december weer zouden moeten vertrekken. Ter Horst: ,,We hebben nog met de gemeente overlegd of ze niet langer konden blijven. Of elders in ons dorp misschien samen een andere plek konden vinden. Maar alle overleg heeft tot niets geleid. Wij vinden het heel verdrietig dat deze groep mensen weer uit elkaar zal moeten gaan.’’