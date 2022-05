Waaldijk wordt afgegraven, want: hoe is het met de kistdam?

Maandag is Mekante Diek begonnen met een onderzoek naar de kistdam in de Waalbandijk tussen Neerijnen en Waardenburg. Mekante Diek is de aannemerscombinatie die de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg gaat versterken.



Een kistdam is een constructie die bestaat uit twee damwanden die met elkaar verbonden zijn in de dijk. Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe de huidige kistdam erbij staat.