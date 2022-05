Wandel voor het Leven is de opvolger van SamenLoop bij kasteel Neerijnen

Vanwege de korte voorbereiding is het wandelevenement niet 24 uur, maar tussen 10.00 en 16.00 uur. De oude SamenLoop bracht in 2014 en 2017 heel veel mensen uit de wijde omgeving op de been. De derde geplande editie in 2020 werd wegens corona afgeschaft.

De organisatie wil met de wandeltocht zoveel mogelijk geld ophalen voor het kankerfonds en Toon Hermans Huis Tiel. De teams die zich hiervoor hebben ingeschreven, lopen van 10.00 tot 16.00 uur. Andere bezoekers zijn uiteraard welkom. Er is een braderie, er valt het nodige te eten en te drinken en er is een stormbaan ingericht voor kinderen. De toegang tot het evenement rond het fraaie kasteel is gratis.

Strijd tegen kanker

De teamleden lopen in estafettevorm over de wandelroute. De route loopt tegen de klok in. Dit staat symbool om tegen de strijd van kanker in te gaan. De route is rond, omdat de strijd altijd doorgaat. Verder kunnen teams mensen inschrijven die kanker hebben of hebben gehad, dat zijn de eregasten. Voor deze eregasten is er een speciaal programma waarbij ze in de watten gelegd worden.