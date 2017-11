Wapen schietpartij Tiel nog altijd spoorloos

Bij de schietpartij, woensdagmiddag rond 16.30 uur, raakte volgens de politie een persoon gewond. Het slachtoffer is ook vrijdag nog niet getraceerd. Voor zover bekend bij de politie, is die persoon als enige gewond geraakt. Behalve een kogelgat in de voordeur van een buurtbewoner, is er ook geen verdere schade ontstaan als gevolg van de schietpartij.



Daarvoor zit de 18-jarige verdachte, die woensdag rond 18.30 uur werd aangehouden bij zijn woning aan Het Achterveld in Tiel, nog altijd vast. Wat het motief was voor de schietpartij, weet de politie niet. ,,Wij houden rekening met meerdere scenario's’’, zegt Koetsier daarover. Of een conflict in de onderwereld daar één van is, zoals de Tielse wijkagent Frits Burgers suggereert op Twitter, kon Koetsier niet bevestigen.