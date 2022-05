Warm afscheid bij kasteeldienst Ophemert: ‘Dit is zo’n mooie en populaire traditie aan het worden’

Baron en barones vertrekken

Want Arthur baron Van Dedem en Alexandra barones Van Dedem nemen nu na dertien jaar afscheid van het kasteel. „We zijn ongelooflijk dankbaar voor al die jaren gastvrijheid op deze unieke locatie”, zei organisator Tonny Vermeulen uit Zennewijnen.



„Heel jammer dat jullie ons gaan verlaten”, zei ze. Er wordt gezocht naar mensen die het kasteel en koetshuis nu verder gaan bewonen (morgen staat er een groot interview met de baron en barones in deze krant). De dienst werd geleid door de dominees Henrico ter Beek en Evelyne Swinkels en door Janneke Kamp.



Ze lieten er geen twijfel over bestaan de traditie graag te willen doorzetten. Swinkels: „Of het hier kan weten we niet, maar anders gaan we zeker op zoek naar een andere prachtlocatie. Dit is zo’n mooie en populaire traditie aan het worden, dat willen we blijven koesteren. Dit spreekt jong en oud aan, ook mensen die we niet altijd in onze kerken zien.”