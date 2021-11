Wat gebeurt er allemaal langs de lijn? Raphaël Drent keek verder dan zijn lens lang is

update Files op N233 na ongeluk op Rijnbrug bij Rhenen opgelost

RHENEN - Door een ongeluk op de Rijnbrug (N233) bij Rhenen hebben automobilisten vrijdagmiddag in twee richtingen in twee lange files gestaan. De wachttijden liepen op tot 50 minuten. Inmiddels zijn alle files opgelost en rijdt het verkeer weer door in beide richtingen.

12 november