Wat is er te doen op Koningsdag in Rivierenland?

Eindelijk optocht in Haaften

Eigenlijk wordt ie maar eens in de vijf jaar gehouden. De grote optocht van Haaften. Hij stond op het programma in 2020. Toen deed corona moeilijk, maar nu gaat de tocht door het dorp toch door. ,,Blij dat we eindelijk weer een beetje los kunnen”, aldus Mario Kock, voorzitter van de Oranjevereniging Haaften. Deelnemers kunnen zich melden met ‘loopgroepen, complete wagens, versierde fietsen of auto’s’, klinkt het.



Het thema van de optocht is deze keer ‘Ik hou van Holland’. Tientallen kinderen hebben zich al aangemeld voor de workshop fietsen versieren. En ouders van basisschool Goudenstein zijn daags voor de optocht bezig met het versieren van de wagen waarmee de school meedoet. De start van de optocht is tussen 13.30 en 15.30 uur in de Dreef.