Waterschap doet proef met griendhout om afkalving oevers van de Korne tegen te gaan

Bij de oevers van het Betuwse riviertje de Korne komt griendhout. Waterschap Rivierenland doet hier een proef mee. Die past in het streven om de oevers van de Linge en Korne duurzamer te beheren. Later kan hetzelfde gebeuren met de beschoeiing langs de Linge in Geldermalsen.

De plaatsing van het griendhout moet afkalving van de oevers tegengaan en de rietkragen terugbrengen. Griendhout, met griendhouthandel Van Aalsburg uit Hellouw als grote leverancier, is van zichzelf al een natuurproduct.

Opdrachtgever van de werkzaamheden is Waterschap Rivierenland in Tiel. Woordvoerder Lotte Kaatee: ,,Onze hoofdtaak als het gaat om het beheer van rivieren als Linge en Korne is het op peil houden van de bevaarbaarheid. En daar draagt een goed beheer van de oevers zeker aan bij.’’

Het westelijk deel van de Linge, tot en met de Korne, is bevaarbaar voor de pleziervaart. De juiste aanpak van de oevers verschilt echter van plek tot plek. Kaatee: ,,In de nabijheid van de sluizen in de Linge bij Acquoy en Asperen werken we bijvoorbeeld met metaal, dat is op die plekken veel geschikter voor de oevers.”

Proef met griendhout

Maar waar het kan probeert Waterschap Rivierenland duurzaam te werk te gaan om de biodiversiteit te verbeteren. Zoals nu in de Korne, het zijriviertje van de Linge dat naar het stadje Buren leidt.

Kaatee: ,,We zijn daar begonnen met een proef. We werken met griendhout, maar ook met riet dat aan het uitgroeien is. Dat zuivert niet alleen het water in de rivier, maar is ook positief voor de biodiversiteit. Het trekt ook ander leven aan.’’

Bovendien maken wuivende rietkragen de Korne, buiten de idyllische plek waar de rivier de Burense stadsmuren omringt, nog een stuk aantrekkelijker. Als Waterschap Rivierenland concludeert dat de proef bij het Burense riviertje positieve resultaten oplevert, is uitbreiding naar andere plekken langs de Linge in de komende jaren goed mogelijk.