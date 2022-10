Waterschap Rivierenland: ‘Pak schade door bevers landelijk aan, risico’s en kosten worden te groot’

met video Geldles van de Volksbank­top én Naomi van As; en een vernieuwd school­plein op de koop toe

Krijg je les over geld, staan ineens oud-hockeyinternational Naomi van As en de bedrijfstop van de Volksbank voor je klas. Die komen niet voor elke geldles, maar wél voor die op basisschool De Hoeksteen in Maurik. En dan opent Van As ook nog eens, geheel in stijl, een ‘schoolplein14’.

4 oktober