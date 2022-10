Waterschappen en defensie houden voor het eerst samen dijkinspectie: ‘Blijven vechten tegen water’

Het water in de gemeente Altena staat al twee weken gevaarlijk hoog. De situatie is kritisch en er is permanente dijkbewaking. Met de voorspelde storm in het weekend, is het erop of eronder voor de dijken. Dit scenario wordt voor het eerst geoefend met de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en met defensie. ,,Limburg was de aanleiding om er samen achter te komen wat we kunnen”, aldus oefenleider Arjan Krikke.

Het is nog geen zeven uur in de ochtend als leden van het Korps Nationale Reserve (NATRES) ontwaken op de veldbedden in de dijk- en commandopost aan de dijk in Sleeuwijk. Ze beginnen aan een ontbijt, als de eerste dijkbeheerders van de twee waterschappen binnenkomen. Tijd voor de briefing en de indeling van de dijkvakken, waar de dijkwachten samen met de vrijwilligers van defensie op patrouille gaan.

Bloedgroepen

,,Dit vind ik het persoonlijk het mooiste moment”, vertelt Krikke trots. Hij is oefenleider en opleider bij Waterschap Rivierenland en heeft de grootschalige dijkversterkingsoefening mede opgezet. Voor hem komt op deze oefendagen alles samen. ,,Je ziet de mensen van de drie ‘bloedgroepen’, zoals ik het noem, samenkomen en mengen. Er ontstaat een bepaalde chemie, en samen gaan we tijdens de oefening volhouden en vechten tegen het water.”

Over de dijk tussen Werkendam en de Merwedebrug bij Gorinchem rijden de defensie- en waterschapsvoertuigen af en aan. In de berm lopen de gekleurde hesjes; in het geel de dijkwacht, in camouflage-outfit en oranje hesje de militairen. Ze patrouilleren en spotten de waarnemingsbordjes die door de dijkbeheerder uitgezet zijn.

Daarop valt af te lezen hoe de waarneming eruitziet; bijvoorbeeld een kwel, scheur, verzakking, vervorming of beverhol. De beschadiging wordt ingevuld op een formulier en kan ook ingevoerd worden in een app. ,,Tijdens het scenario krijgen we tot overmaat van ramp ook te maken met een netwerkprobleem”, verzucht Krikke. ,,Dan is het handig dat we terug kunnen vallen op de ouderwetse formulieren en de portofoon. Zo geven we beetje bij beetje de situatie door.”

Volledig scherm De dijkwacht van het waterschap bekijkt samen met de NATRES de waarneming en stuurt deze per telefoon door naar het coördinatiepunt. © Ricardo Smit

Een dijkinspectie gebeurt jaarlijks, aldus Krikke. En de inspectie van ‘kunstwerken’, zoals hij viaducten en coupures noemt, eens in de vijf jaar. Maar deze grootschalige dijkbewakingsoefening, die onderdeel uitmaakt van een hoogwateroefening die de hele week aan de gang is in de regio, is volgens hem voor het eerst. ,,Waarom? Omdat we van elkaar als ‘bloedgroepen’ willen leren. We pakken het allemaal anders aan, en dat weten we nog onvoldoende van elkaar.”

De watersnoodramp vorig jaar in Limburg was een trigger, weet Krikke. ,,Daar werden ze overdonderd door het antwoord op de hulpvraag. We willen erachter komen wat er op ons afkomt als het weer zover is. Dat leggen we vast in werkinstructies en procedures.”

Dijkleger

Er is een verschil in aanpak tussen de partijen, ziet Krikke. ,,In Rivierenland hebben we onze dijkbewaking op orde. We beschikken al over een dijkleger, in de Brabantse Delta wordt die nog opgezet. Dat heeft ook te maken met onze dijken, de grond en onze ervaringen met hoogwater en de watersnoodramp in 1995. Onze waarnemers kunnen Brabantse Delta meenemen in onze ervaringen en omgekeerd.”

Zo ziet Willibrord Voets van de NATRES dat ook. Het is geen kwestie van een goede of slechte aanpak, maar de ervaringen en aanpak zijn anders. Dat maakt de één meer een planmaker, en de ander een plantrekker. En wij als defensie hebben juist weer de ervaring en de taak om structuur aan te brengen.”