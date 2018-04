Weer een Culemborgse leraar in de race voor titel 'Geschiedenisleraar van het Jaar'

CULEMBORG - Wordt Marco Baars na zijn collega Eric van der Donk de tweede docent van ORS Lek en Linge in Culemborg die de titel Geschiedenisleraar van het Jaar krijgt? Hij maakt in elk geval goede kans, want Baars is een van de vijftien genomineerden. Een wondertje, vindt hij zelf.

,,Het is wat om op je 56ste en met 32 jaar onderwijservaring als toptalent te worden aangeduid’’, lacht Baars, terwijl hij verwijst naar de motivatie van de jury. ,,Ik wist er niets van, tot de collega’s van de sectie met een bos bloemen in de klas verschenen. De leerlingen hebben dit voorgekookt en het is onderschreven door iemand van school, zo gaat die nominatie in zijn werk. Maar het is natuurlijk een grote eer.’’

Baars is de enige kandidaat uit Midden-Nederland.

De verkiezing Geschiedenisleraar van het Jaar is een prijs die het Rijksmuseum, in samenwerking met NTR en Nationaal Archief, dit jaar voor de vijfde keer uitreikt. Doel is het belang van het vak geschiedenis te onderstrepen. De kanshebbers zijn geselecteerd door een vakjury onder leiding van Martine Gosselink, hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum. De winnaar wordt 27 oktober bekendgemaakt. Voor die tijd moeten de kandidaten zich presenteren.

Man van het avontuur

Baars kent het hele circus van dichtbij, dankzij Eric van der Donk. Die won in 2014 de eerste titel. Dat Baars, historicus en tevens reisboekenauteur, nu onder de aandacht van de jury is gebracht, is eigenlijk logisch. Waar Van den Donk werd geprezen als ‘de meest complete docent, zowel in historische kennis als in didactisch inzicht’, is Baars voor leerlingen die hem meemaken de man van het avontuur.