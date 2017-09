Weer twee auto's in vlammen op in Culemborg

Net als in Arnhem wordt de stad al tijden geteisterd door autobranden. Dit jaar hebben volgens de meldingen al ruim 50 auto's in brand gestaan. Bewoners zijn ondertussen radeloos.

„Je kunt hem niet op je dak zetten, je moet ergens parkeren. In Culemborg staat je auto nergens veilig. Je kan er een sticker opplakken met de tekst 'ons heb je al gehad', maar of dat helpt”, grapt een Culemborgse. „We zetten hem gewoon op straat en hopen er maar het beste van.”

Hieruit moet blijken of het vermoeden van brandstichting wederom juist is. Wie er achter de vele autobranden in Culemborg zit, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of het steeds om dezelfde dader gaat.