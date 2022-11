Wel hovenier, maar geen autohandel in Beusichem

Het terrein aan de Voorkoopstraat was de afgelopen jaren goed voor stevige discussies. Er bleek een autohandel te zitten, terwijl de gemeenteraad dat een paar jaar eerder niet had goedgekeurd. Die handel is gestopt, nu zit er een hoveniersbedrijf en dat mag van de gemeente Buren. Het vorige college had minder moeite met de autohandel, maar kreeg de gemeenteraad bij twee pogingen toch niet mee. Naast de hovenier is nu andere lichte bedrijvigheid welkom op het terrein langs de provinciale weg N320 tussen Beusichem en Culemborg.