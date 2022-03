West Betuwe gaat op drie plekken vluchtelingen opvangen: in peuterspeelzaal, brandweerkazerne en schoolgebouw

Daarom bekeek de gemeente afgelopen tijd welke locaties geschikt zijn voor deze noodopvang. Er kwamen drie leegstaande panden, die eigendom zijn van de gemeente, naar voren: het schoolgebouw in Buurmalsen, peuterspeelzaal in Meteren en de brandweerkazerne in Herwijnen.

Omwonenden

De direct omwonenden hebben, aldus Stoop, een brief ontvangen. Voor hen is er maandag ook een bijeenkomst. ‘Het is snel schakelen, omdat het gaat om een noodsituatie. Het is daarbij belangrijk goed te communiceren en het gesprek aan te gaan.’

De burgemeester denkt er verder aan om op een later moment enkele algemene bijeenkomsten over de ‘aangrijpende crisis’ te houden. ‘Om met elkaar in gesprek te gaan over de noodopvang in West Betuwe. Misschien willen inwoners hulp aanbieden, in welke vorm dan ook. Of hebben zij vragen of zorgen. Zo bundelen we onze krachten.’