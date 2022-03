West Betuwe heeft een eigen ambtsketen, waarin de hele gemeente terugkomt

De ambtsketen is gemaakt door de Geldermalsense juwelier en goudsmid Mariska Timmer. Zij onthulde samen met de burgemeester het sieraad op een paspop. Daarna vertelde ze over het ontwerpproces.



In elke stads- en dorpskern heeft zij een afdruk gemaakt van een bijzondere boom. Timmer: ,,De keten als een boom in de gemeente West Betuwe. Met de wortels in de Betuwse klei. De prachtige bloesem belooft veel goeds voor de toekomst. Elke keten is uniek, zoals elke West Betuwse kern uniek is.”



Ze heeft de boomafdrukken onder meer gehaald bij de meest karakteristieke bomen op bijvoorbeeld de Bol in Varik, de Notenlaan in Beesd, het kasteel in Neerijnen en de Appeldijk in Tricht. Deze vormen de voorzijde (bast) en achterzijde (blad) van een schakel. Op de achterzijde staat de naam van de kern.