West Betuwe in geweer tegen besluit minister om geluidsnormen rond Deil te verruimen

Betuwse kerken blijven open, maar dekentje meenemen is aan te raden

ELST/TIEL - Kerkgangers in de Betuwe doen er in de wintermaanden goed aan een kussentje of dekentje mee te nemen tegen de kou. Sluiting in de wintermaanden, zoals in de Achterhoek, is in deze regio niet aan de orde. Wel gaat de temperatuur omlaag en wijken koren uit naar bijgebouwen.

19 november