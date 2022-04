West Betuwe regelt kleinschalige opvang voor paar honderd Oekraïners

West Betuwe gaat op drie plekken vluchtelin­gen opvangen: in peuter­speel­zaal, brandweer­ka­zer­ne en schoolge­bouw

Vijftig vluchtelingen uit Oekraïne krijgen tijdelijke opvang in een schoolgebouw in Buurmalsen, peuterspeelzaal in Meteren en een brandweerkazerne in Herwijnen. De gemeente West Betuwe verwacht over twee weken de eerste mensen op deze plekken te kunnen opvangen.

12 maart