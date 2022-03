West Betuwe wil mee blijven praten over verbreding A2: ‘Geen voortrazend verkeer op paar meter van woningen’

Wethouder Ed Goossens ziet kansen om het voor de inwoners van de zogeheten bungawall-woningen, waarvan de achtergevel tegelijkertijd de geluidswal is voor de A2, minder beroerd te maken dan in de oorspronkelijke plannen stond aangegeven. En dan is het wel zaak voor de gemeente om aan tafel te blijven met het ministerie en Rijkswaterstaat. De gemeenteraad heeft al eerder aangegeven dat ze het niet aan de Regio Rivierenland wil overlaten, maar zelf mee wil blijven praten.

830 miljoen euro

Daarvoor zijn de belangen met name voor het dorp Waardenburg te groot. Er wordt 830 miljoen euro gestoken in de verbreding van de A2 tussen knooppunt Deil en Vught, om de groeiende files daar aan te pakken. Eén van de grootste knelpunten is Waardenburg. Daar wordt de A2 verbreed. ,,Maar we willen niet dat de inwoners van Waardenburg vermorzeld worden door de plannen’’, gaven diverse raadsleden aan.