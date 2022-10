Wie in Casterhoven wil wonen is zaterdag welkom

De populaire nieuwbouwwijk Casterhoven in Kesteren is ruimschoots halverwege. Maar er komen nog een paar honderd huizen bij. Wie belangstelling heeft voor de eerstkomende fase, fase 18, is zaterdag welkom op de bouwplaats.

Bijzonder in die fase is dat de op zich al zeer energiezuinige woningen (energielabel A+++) die er gebouwd gaan worden zelfs opgewaardeerd kunnen worden tot volledig energieneutraal (A++++). Hoe dat in zijn werk gaat, is zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur tijdens een vrije inloop op de bouwlocatie te horen van de verkoopmakelaars Sanders en Joop van Mourik.

De woningen in dit project zijn standaard gasloos en energiezuinig. Maar wie kiest voor een extra optiepakket om de woning volledig energieneutraal te maken, kan bij veel financiers een lagere hypotheekrente krijgen. En dat is in een tijd met oplopende hypotheek- en energieprijzen uiteraard aantrekkelijk.

Casterhoven gaat uiteindelijk ruim zeshonderd woningen tellen. De wijk verrijst tussen het aloude Betuwespoorlijntje, de Broekdijk en de Cuneraweg (provinciale weg). Inmiddels zijn de woningen uit de fases 1 tot en met 16 allemaal verkocht. In de fases 17, 18 en 19 zijn en gaan in totaal 118 woningen in verkoop.

Bouw gaat nu heel snel

Casterhoven kwam aanvankelijk vanwege de toenmalige bouwcrisis heel moeizaam op gang, maar inmiddels gaat het met de uitbreidingen heel snel. Het is de grote motor van de bevolkingsgroei in Neder-Betuwe, dat de snelst groeiende gemeente in de wijde regio is. Ook voor fase 18 is de belangstelling groot. Er zijn nu nog woningen te koop tussen de 385.000 en 745.000 euro. Deze woningen verrijzen ten westen van de Hoofdstraat, tussen scholengemeenschap Pantarijn en de spoorlijn.

Casterhoven blijkt populair bij zowel woningzoekenden uit Neder-Betuwe als daarbuiten. Mede vanwege de goede verbindingen via de A15 en de Rijnbrug. Ook ligt treinstation Kesteren om de hoek.