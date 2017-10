Wie trekt zijn regenlaarzen aan op 'Dag van de Hoosbui'?

Parkinsonfcafé Tiel-Ri­vie­ren­land start eigen koor

12:42 TIEL - 'Als we zingen, zijn we Parkinson de baas'. Onder dit motto is in Tiel Zingen met P! gestart: een kersvers koor voor Parkinsonpatiënten en hun naasten. Het Tielse 'Parkinsonskoor' is 'iets nieuws' van het Parkinsoncafë Tiel-Rivierenland, dat sinds 2015 actief is.