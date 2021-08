Wielrenner zwaargewond naar ziekenhuis na botsing met bestelbus

Appartemen­ten nemen plaats in van oude supermarkt Ophemert

8 augustus OPHEMERT - De aloude Troefmarkt in Ophemert, de enige supermarkt in het dorp, sloot vorig jaar haar deuren. Tot verdriet van veel inwoners omdat dit een flinke aantasting van de voorzieningen in het dorp betekende. Maar er is nu een plan om er zeven appartementen te realiseren. En ook daar bestaat grote behoefte aan in het dorp.