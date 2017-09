Wietkwekerij met duizenden planten opgerold in Culemborg

OM sleept drie Gelderse Syriëgangers voor het gerecht

7:05 CULEMBORG/ NIJMEGEN - Tien mannen moeten dinsdag in Rotterdam voor de rechtbank verschijnen omdat ze voor IS zouden vechten. Drie van hen komen uit Gelderland: twee Nijmegenaren en een man uit Culemborg. De verwachting is niet dat de tien komen opdagen, ze zouden in Syrië of Irak verblijven.