Winkelstraten Tiel snel weer autovrij met nieuwe afsluitpaaltjes

Op de hoek Markt-Damstraat en bij het Hoogeinde zijn de paaltjes al enige tijd buiten gebruik en dus naar beneden. Waardoor automobilisten kunnen doorrijden, ook tijdens de uren dat ze daar niet horen te komen. De afsluitpalen vertonen vaker mankementen en zijn aan het einde van hun levensduur.

Twee paaltjes extra geplaatst

Alle acht worden binnenkort in één keer vervangen en volgend jaar worden er nog twee nieuwe exemplaren (in de Westluidensestraat en bij cultuurcomplex Zinder) bijgeplaatst. Over twee jaar gaat een strenger verkeersregime in hartje Tiel gelden: de winkelstraten en directe omgeving worden dan na 11.00 uur alleen bereikbaar voor pashouders, voor de rest van de binnenstad geldt dat vanaf 17.00 uur. Op zondag is de binnenstad dan alleen nog voor pashoudende automobilisten toegankelijk.

Het verkeers- en afsluitpaaltjesbeleid hangt samen met de enorme opknapbeurt van de openbare ruimte, die de komende twee jaar wordt uitgevoerd. Voor bijna 3 miljoen euro wordt het overgrote deel van de riolering in de Tielse binnenstad vervangen.

Drie miljoen om binnenstad te verfraaien

En als dan toch alle stenen eruit moeten en de boel op de kop wordt gezet, wordt voor nog eens 3 miljoen euro het aanzicht van de binnenstad flink opgepimpt. Zo komt er veel meer groen, in de vorm van plantenbakken en zo'n 150 nieuwe bomen. Alle bestrating krijgt een nieuwe vorm, wel met hergebruik van de huidige klinkers.

De kunstzinnige speelobjecten 'vrienden van Flipje’ keren terug. Het regenwater wordt verwerkt via nieuwe goten die in het wegdek zijn weggewerkt en de historische, rijksmonumentale stadspomp gaat weer water geven. Dat wordt dan rondgeleid over Markt en Veemarkt in een soort ‘open gootje', zoals ook de Stikke Hezelstraat in Nijmegen te zien is. In de trottoirs komen kleine ledlichtjes om wandelroutes aan te geven.

Echte werk start in voorjaar

De feitelijke werkzaamheden beginnen vermoedelijk in maart of april en zullen anderhalf à twee jaar duren. Dinsdag was er een informatiesessie voor binnenstadsbewoners en ondernemers. Daar kwam volgens projectwethouder Frank Groen ruim tweehonderd belangstellenden op af. ,,Een mooie, grote betrokkenheid. En fijn dat op enkele kleine aanpassingsvoorstellen - zoals een boom iets verderop zetten - iedereen grote waardering voor de plannen heeft.”