Wonen op het oude voetbalveld in een Betuws dorp

Vijftig tijdelijke nieuwe huurwonin­gen in Tricht en Opijnen

Het is de bedoeling dat er op zeer korte termijn vijftig tijdelijke nieuwe huurwoningen in Opijnen en Tricht komen. Het plan maakt deel uit van een offensief van de gemeente West Betuwe om snel iets te doen aan de grote woningnood in de gemeente.

8 maart