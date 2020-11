Woning in Kerkdriel die eerder dit jaar werd beschoten nu belaagd met zwaar vuurwerk

KAART | Flink meer besmettin­gen, nog nooit zó veel in Ne­der-Betuwe: kijk hoe het zit in jouw gemeente

19 november Het RIVM meldt 5725 nieuwe positieve tests, 1097 meer dan gisteren. Ook in onze regio was een fikse stijging: in de gemeenten Neder-Betuwe en Westervoort waren er nog niet eerder zó veel besmettingen op een dag, respectievelijk 24 en 13.