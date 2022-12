Woontoren van 55 meter aan rand Tiels centrum komt in zicht

‘Wie is die nummer acht, joh?’; debutant maakt indruk bij TEC

Een maand geleden schoof hij door vanuit het Onder 23-elftal naar het eerste. En twee minuten voor de aftrap van het duel met Noordwijk kreeg hij te horen dat-ie in de basis mocht starten, omdat Sergio Kaleka geblesseerd uitviel in de warming up. Quentin van Veenendaal had zich niet zo’n snel debuut voor de Tielse hoofdmacht voorgesteld, maar negentig minuten later mocht hij zich misschien wel man van de wedstrijd noemen.

28 november