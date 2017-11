Wordt dankdag voor het gewas nog gevierd?

Er zijn wel scholen die gesloten zijn, zoals het Van Lodenstein College (Ede en Kesteren) en het Ichthus College in Veenendaal. ,,We geven ook geen huiswerk voor de donderdag’’, vertelt Constant van den Heuvel, geschiedenisdocent op het Ichthus College. ,,We willen leerlingen in staat stellen naar de kerk te gaan, dan moet je niet druk zijn met school.’’



Dankdag is een protestants feest. In de Gelderse Vallei en Rivierenland, gebieden in de zogenoemde bijbelgordel, vieren steeds meer kerken dankdag op de zondag erna, of op een heel andere datum. Ook de invulling verandert: danken voor een goede oogst wordt nu steeds vaker stilstaan bij werkgelegenheid en duurzaamheid. Zoals bij de protestantse gemeente Tiel, die in in oktober een oogstviering hield met veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. Ook de protestantse Petrakerk in Veenendaal heeft zondag extra aandacht voor dankdag. Een thema dat interim-predikant Pieter van Winden heel actueel vindt. ,,Mensen beseffen vaak niet wat ze allemaal hebben.’’