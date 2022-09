Zaltbommelse topambtenaar weggestuurd: tientallen collega’s verlaten uit protest gemeentekantoor

nieuw in rivierenland Samen schilderen als therapie bij 2HoldOn in Opheusden

Rivierenlanders die recent een nieuwe onderneming zijn gestart: ‘De Gelderlander’ brengt ze in beeld. Dit keer psychosociaal therapeut Petra Brienissen over 2HoldOn in Opheusden, waar ze naast individuele therapie sinds kort ook groepen begeleidt aan de hand van schilderworkshops.

28 september