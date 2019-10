Zes keer 112 gebeld om overlast met lachgas te melden in Tiel

videoTIEL - De overlast van lachgas gebruikers is nog absoluut niet voorbij in Tiel. Vorige week stelde de gemeente een gebruikersverbod in voor het centrum van de stad dat komend jaar in gaat. Deze week zijn er al weer meerdere incidenten rondom het centrum.

Woensdag arresteerden agenten een man op een parkeerplaats aan de Laan van Westroijen. De man, die zich kort daarvoor agressief gedragen had op de parkeerplaats, reed in zijn auto met een ballon aan zijn mond. In zijn auto vond de politie twee grote flessen met lachgas.

Quote Het is echt verschrik­ke­lijk. Het is bijna elke avond raak. Miranda Engelen Eerder in de week twitterde een wijkagent een foto van een grote hoeveelheid rommel van kapotte lachgasballonnen op het Taluud in Tiel. Omwonenden van deze parkeerplaats vlakbij het Tielse centrum klagen steen en been over jongeren die lachgas gebruiken en onder meer met vuurwerk zorgen voor grote geluidsoverlast.

,,Het is echt verschrikkelijk. Het is bijna elke avond raak” ,zegt buurtbewoner Miranda Engelen tegen de Gelderlander. ,,En de politie staat er bij en doet niets.” Engelen heeft beelden van de jongeren met de lachgasballonnen waar de politie bij staat te kijken. ,,Ik moest zes keer 112 bellen voordat er iets gebeurde. Terwijl wat er gebeurt schandalig is.”

Volledig scherm Lachgas zorgt nog steeds voor rommel en overlast in Tiel © ANP XTRA

Niet verboden, wel schadelijk

Lachgas gebruiken is in Nederland niet verboden maar experts zeggen dat het wel schadelijk is voor de gezondheid. Bij het gebruik ademen mensen het gas in via een ballon. Hierdoor krijg je een korte roes.

Volledig scherm Screenshot van buurtbewoners die in Tiel lachgasgebruikers filmen © dg De gemeente Tiel besloot ruim een week geleden het gebruik van lachgas in de Tielse binnenstad te verbieden. Dit verbod geldt pas per 1 januari. Met deze maatregel wil Tiel ambtenaren vooral handvatten geven om bij hinder of gevaar voor de verkeersveiligheid in te kunnen grijpen. Gemeenten in heel Nederland worstelen met de overlast. Meerdere gemeenten, waaronder Nijmegen overwegen net als Tiel een verbod in te stellen.

Lokaal verbod een wassen neus?

CDA raadslid Yvonne Son-Stolk vindt het lokale verbod bij voorbaat een wassen neus. ,,Het is niet te handhaven. Nu geldt het alleen voor het centrum maar liefst wil je dit voor de hele stad. Het heeft alleen geen zin als er dan niemand is om te controleren.” Son-Stolk vindt de overlast buitengewoon ergerlijk. ,,Je treft die capsules overal aan. Er moet wel iets gebeuren. Het is een groot probleem” ,stelt het raadslid die verder pleit voor een landelijke aanpak.

Buurtbewoner Engelen vindt dat er direct iets moet gebeuren. ,,Ik ben ook al bij de burgemeester geweest maar niemand doet iets.”