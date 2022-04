Zeven jaar werken aan nieuwe aftakking Betuweroute, automobilisten rijden straks onder spoor door

met video ‘Heftruck­held’ Danny zette gekantelde aanhanger weer recht op de A15: ‘Binnen vijf minuten was het klaar’

NIJMEGEN - Vrachtwagenchauffeur Danny Stroo zette zaterdag met zijn heftruck een gekantelde aanhanger weer rechtop op de A15 bij Oosterhout. Twee dagen later is het filmpje waarop dit te zien is door veel media gedeeld. Stroo krijgt vooral veel lof, maar niet iedereen vindt zijn actie verstandig.

