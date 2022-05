Zieke Lucas beleeft onvergetelijke dag als machinist

Ze laten op Spoorwensdag treinwensen in vervulling gaan van mensen die daar een speciale reden voor hebben. Lucas heeft de ernstige taaislijmziekte maar geniet volop van zijn leven.



,,Oh wat tof en wat gaaf is dit’’, liet hij zich meerdere malen ontvallen tijdens zijn bijzondere dagje als machinist in Amersfoort en Rotterdam. Eerst mocht hij in het simulatiecentrum van de NS in Amersfoort, dezelfde training volgen die alle machinisten mee moeten maken.



En hij mocht even omroeper zijn op het treinstation van Amersfoort. En later op de dag mocht hij op een rangeerterrein bij een onderhoudsplaats in Rotterdam zelfs een klein stukje een trein besturen. En hielp hij mee met een blusvoertuig bij een oefening op het spoor.