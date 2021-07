Ziekenhuis Rivierenland maakt mondkapje weer verplicht: ‘Om veiligheid te bewaken’

Verlaat Buren haar dure gemeente­kas­teel? Opknap­beurt nodig maar gemeente moet bezuinigen

16 juli MAURIK - Vertrekt de gemeente Buren uit haar veelbesproken gemeentehuis in Maurik? In de volksmond ook wel bekend als gemeentekasteel of gemeentepaleis. In de gemeenteraad is er deze week openlijk over gespeculeerd en wethouder Karl Maier zegt dat er onderzoek naar wordt gedaan. Later dit jaar wordt het rapport daarover verwacht.