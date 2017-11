Ziekenhuis 'verklikt' slachtoffer schietpartij in Tiel niet

Dat er geschoten is en dat daarbij iemand gewond is geraakt, is voor de politie een uitgemaakte zaak. In een deur van een omwonenden zat een kogelgat. Op de plek van het incident zijn sporen gevonden waaruit blijkt dat er daadwerkelijk geschoten is.



Zo'n twee uur na de schietpartij werd een verdachte aangehouden bij zijn woning in Tiel. Over hem heeft de politie nog geen nadere informatie naar buiten gebracht, zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk of het wapen waarmee is geschoten, is aangetroffen.



Ook buurtbewoners tasten nog in het duister over wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor de wildwesttaferelen in hun straat.