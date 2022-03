Zinder-expositie als extraatje bij Tiels etalageproject

,,Tiel is een Hanzestad en in het kader van corona was samen met Hart van Tiel bedacht een coronaveilig podium te creëren voor moderne kunst, geïnspireerd op objecten uit het Flipje & Streekmuseum Tiel en Regionaal Archief Rivierenland.”

Met coronaveilige podia doelde Eetgerink op etalages van lege panden in de Tielse binnenstad. Kaayk: ,,De vraag was of Cor Litjens, Sylvia Janssen-van Doorn en ik als curators het project op poten wilden zetten. Het moest om kunstenaars gaan die een band met Tiel hebben. Oftewel: dat ze er zijn geboren, zijn getogen of er tegenwoordig wonen. Dus wij aan de slag: welke kunstenaars gaan we aanschrijven en vragen we een kunstwerk in relatie met een object uit het erfgoed van Tiel te maken?”