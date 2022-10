Zitten er vleermuizen in de IJzendoornse toren?

Zijn de dieren inderdaad aanwezig, dan zijn de werkzaamheden niet toegestaan. De rust van de beschermde vleermuizen mag namelijk niet worden verstoord. De restauratie was rond deze tijd gepland, maar nu moet het werk hoogstwaarschijnlijk uitgesteld worden tot het voorjaar van 2023. Intussen wordt onderzocht of de vleermuizen er echt verblijven.

De kerktoren is eigendom van de burgerlijke gemeente, niet van de Hervormde Gemeente. Die is wel eigenaar van de kerk.

In IJzendoorn is het geen steenuil of kamsalamander, maar zijn het vleermuizen die de restauratiewerkzaamheden blokkeren. De vermeende aanwezigheid van vleermuizen vraagt om nader onderzoek op grond van de Wet Natuurbescherming, meldt wethouder Marien Klein. Daardoor kan het werk in 2022 niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd.