Zo gaat nieuw wooncomplex Balije in Tiel eruitzien

Geef Marcel een sigaartje, een spuit, nachtvorst en wat geduld en hij maakt een ijsbaan voor heel Heukelum

De veelkleurige caravan met daarop de tekst ‘Heukelum Krakelingendorp’ staat alweer in positie gereden bij de speeltuin van het eigenlijke Krakelingenstadje. Op het pleintje van het speeltuintje is de 50-jarige timmerman Marcel de Jong met een grote waterspuit in de weer, want het is weer koud. Dus is het alle hens aan dek voor Marcel die, naast zijn werk als timmerman, ook speeltuinbeheerder en ijsmeester tegelijkertijd is.

14 december