Zoelmondse boer komt met nieuwe bramen: ‘Er zit meer smaak aan’

Van Zuilen: ,,Ik heb ze al geproefd bij anderen. Heerlijk, er zit gewoon meer smaak aan. Ze zijn iets zoeter dan de bramen die we gewend waren.” Van Zuilen is met zijn personeel bezig om 7000 bramenplanten neer te zetten in zijn zeven meter hoge kassen.



,,Dat is duurzamer, die hoogte. Om verschillende redenen. Het klimaat is zo beter voor de vrucht denken wij, en prettiger werken voor de plukkers. Want zeker in de zomer kan het knap heet worden in de lage plastic kassen, dan helpt het als er meer hoogte en dus meer lucht is.”

Van Zuilen is onderdeel van het Betuws/Limburgse familiebedrijf Berry Brothers. Zelf teelt hij rode bessen in Asch en rode bessen en bramen in Zoelmond. Ongeveer de helft van de bramenoogst in Nederland heeft tegenwoordig plaats in kassen, de andere helft in de volle grond onder plastic zeiltjes. ,,We gaan ook minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken omdat het gewas altijd droog staat.”

Ook bessen en frambozen

Hij heeft de indruk dat de braam weer een beetje in de lift zit. ,,Maar het is wel de kleinste sector in ons bedrijf. We zetten meer om met rode bessen, bosbessen en frambozen. Maar het aandeel van de bramen is minstens stabiel. Ik heb er natuurlijk vertrouwen in, anders had ik deze investering niet gedaan.”

De Sweet Royalla is pas net ontwikkeld, ze hebben er in Portugal en België vorig jaar al goede ervaringen mee opgedaan. ,,Ik geloof er dus in, het is een beter ras met lekkere vruchten.” De struiken worden één jaar opgekweekt en leveren het jaar daarna de bramenoogst af. En dan is de plant op en wordt weer vervangen.

De oogst begint naar verwachting rond 1 augustus en duurt dan tot half oktober. Van Zuilen: ,,Volgend jaar zet ik de planten wat eerder neer en hoop ik het seizoen te kunnen verlengen door al vanaf juni te kunnen oogsten. Ook dan tot medio oktober.”