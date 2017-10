Zorgdirecteur Job Lanceer ontkent leveren slechte zorg en fraude

Het openbaar ministerie laat weten dat Van den Heuvel inderdaad is aangehouden en verhoord. ,,Als de verdenking zwaar genoeg is, mogen we hem drie dagen in verzekering stellen’’, zegt een woordvoerder. ,,Het ging om een eerste verhoor. Pas als het onderzoek afgerond is, valt er een beslissing of de verdachte wordt gedagvaard, en waarvoor precies. Dat kan nog wel even duren.’’