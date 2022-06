Zorgen bij toerismebureau: honderden vakantiehuisjes in aantocht, maar het schort aan vermaak

‘Avontu­renom­me­tje’ twee keer de vernieling in geholpen, zelfs op openings­dag: ‘Spullen doelbewust kapot gestampt’

Twee keer in twee dagen tijd is Baron van Brakell’s avonturenommetje in het Ommerense Bos de vernieling in geholpen. De laatste keer slechts een aantal uur na de officiële opening. ,,Er stond gewoon niks meer.” Desondanks gaat de organisatie door.

14 juni