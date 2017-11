Zorgpersoneel moet griepprik die het eigenlijk niet wil

Dwingen mag niet

De winter is in aantocht en daarmee ook de griepvirussen. Maar waarom zo veel aandacht daarvoor? Omdat in ziekenhuizen in deze regio 55 tot 85 procent van de zorgmedewerkers zich niet laten vaccineren. Ze zijn onverschillig of zelfs negatief over de prik. Vanwege religie, omdat het niet zou werken of omdat je er ziek van kan worden. Het meest kritisch zijn vaak de doktoren. Hen dwingen de spuit te laten zetten mag niet. ,,De raad van bestuur vindt het buitengewoon belangrijk dat werknemers zich laten vaccineren. Voor henzelf, maar vooral om te voorkomen dat ze het virus overdragen op verzwakte patiënten. Ook als je zelf niet ziek bent, kun je het virus namelijk overdragen’’, zegt een woordvoerder van het Tielse ziekenhuis. Bovendien: hoe meer gevaccineerden, des te meer personeel beschikbaar is tijdens een griepepidemie.

Radboudumc koploper

De campagne in Tiel werkt. Veel meer personeel liet zich inenten. Toch is het nog altijd maar 30 procent. Koploper in de regio is het Radboudumc in Nijmegen waar liefst 44 procent van het zorgpersoneel vorig jaar de griepprik haalde. Hier wordt al langere tijd de drempel zo laag mogelijk gemaakt, door de inzet van mobiele prikstations en door medewerkers elkaar te laten vaccineren, als ze daartoe bevoegd zijn.

Andere ziekenhuizen in de regio scoren beduidend lager. In Rijnstate in Arnhem en Gelderse Vallei in Ede liet vorig jaar 20 procent van het zorgpersoneel zich vaccineren, in het Nijmeegse CWZ ligt dat percentage de laatste jaren tussen de 20 en 25 procent. Met 15 procent scoort het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer laag, maar de doelstelling is dit de komende jaren met extra aandacht te verhogen naar 40 procent. Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk konden geen percentages noemen.