Zoveelste autobrand in Culemborg, politie doet onderzoek

Volgend jaar duidelijkheid over hulp in de huishouding Neder-Betuwe

6:53 OPHEUSDEN - Wordt de hulp in de huishouding anders geregeld in Neder-Betuwe of niet? Volgend voorjaar krijgen inwoners die daar recht op hebben duidelijkheid. Dan neemt de gemeenteraad een besluit of Neder-Betuwe overgaat op het zogenaamde Utrechtse model.